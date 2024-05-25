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Тарифи на світло з 1 вересня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Для українців тариф на світло у вересні складе 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця сума не залежатиме від спожитих обсягів.
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R2
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:48
Смотрите что пишите. Платёжка за 175 кВт х 4.32 = 285 грн. ?????????
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vagrig17
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:10
Шановний vagrig17, дякуємо за пильність.
З повагою,
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Ірина_
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