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Тарифи на світло з 1 вересня

Тарифи на світло з 1 вересня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:48

Тарифи на світло з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
Для українців тариф на світло у вересні складе 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця сума не залежатиме від спожитих обсягів.

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Тарифи на світло з 1 вересня
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:48

Смотрите что пишите. Платёжка за 175 кВт х 4.32 = 285 грн. ?????????
vagrig17
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:10

Шановний vagrig17, дякуємо за пильність.

З повагою,
Ірина_
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