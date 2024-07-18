Українці почали отримувати великі штрафи за неправильне користування лічильниками газу. Відповідне рішення виніс Дергачівський районний суд Харківської області.
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Українці отримують великі штрафи за проблеми з лічильниками газу
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
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Українці отримують великі штрафи за проблеми з лічильниками газу
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56
"...мимовільне підключення до лічильника..."
:)))))))))))))))
МИМОВІ́ЛЬНИЙ а, е. · Який трапляється або виявляється ненароком, випадково.
(facepalm)
Додано: Вів 27 сер, 2024 13:18
Додано: Вів 27 сер, 2024 14:09
мається на увазі "мимовільно підключився до сусідського лічильника"
- поки сусіди в еміграції, наприклад.
Є реальні кейси
Додано: Вів 27 сер, 2024 23:16
Не законе підняття цін на газ та електрику хто буде нести покарання.Газ не виробляють ні Нафтогаз ні Газ мережі газ від природи.Якщо Нафтогаз почне сам виробляти газ із опілок або з друго сирья то хай продає .Але Нафтогазовим начальникам не треба забувати за чиї податки збудували мережі .
Додано: Сер 28 сер, 2024 09:07
це з серії
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