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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:02
yama написав:
Люди без дії в прольоті
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 09:16
Wirująświatła написав:
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет
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ramzes4
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:14
a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
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THB
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:21
THB написав: a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
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WallNutPen
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:00
WallNutPen написав: THB написав: a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
Чек на 55гр,а укртоваров в нем на 60?
Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
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THB
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