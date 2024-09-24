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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 4567 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 3.9 5 15 ПриватБанк 53% 8 Ощадбанк 0 0 А-банк 7% 1 ПУМБ 7% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 7% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 13% 2 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 13% 2 Всього голосів : 15 Додано: Вів 24 вер, 2024 09:02 yama написав: Люди без дії в прольоті Люди без дії в прольоті с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет. с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет. Wirująświatła

Повідомлень: 24959 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2412 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 09:16 Wirująświatła написав: с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет. с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.

Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет ramzes4

Повідомлень: 1111 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2404 раз. Подякували: 302 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 13:16 ramzes4 написав: Wirująświatła написав: с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет. с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.

Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет

Не будет не только выплат, а даже начисления. Не будет не только выплат, а даже начисления. jabba

Повідомлень: 5383 З нами з: 18.12.08 Подякував: 357 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 15:14 a77 написав: Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.



Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ? Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш. Никак не будут,так же как и за кеш. THB Повідомлень: 968 З нами з: 22.07.16 Подякував: 145 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 16:21 THB написав: a77 написав: Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.



Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ? Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш. Никак не будут,так же как и за кеш.

Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму

Сума чека - 55 грн.

Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.

Нараховано кешбеку - 6 грн.



Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритмуСума чека - 55 грн.Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.Нараховано кешбеку - 6 грн.Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим WallNutPen Повідомлень: 1236 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 349 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 19:00 WallNutPen написав: THB написав: a77 написав: Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.



Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ? Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш. Никак не будут,так же как и за кеш.

Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму

Сума чека - 55 грн.

Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.

Нараховано кешбеку - 6 грн.



Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритмуСума чека - 55 грн.Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.Нараховано кешбеку - 6 грн.Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим

Чек на 55гр,а укртоваров в нем на 60?

Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано? Чек на 55гр,а укртоваров в нем на 60?Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано? THB Повідомлень: 968 З нами з: 22.07.16 Подякував: 145 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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