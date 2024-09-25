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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 10:12
А куди потрапляють данні з магазинів та банків про транзакції та ідентифікації тримачів карток? В Мінекономіки чи Мінціфру? Хто цей щасливий власник безцінної бігдати?
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anmyronyuk1
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