Національний кешбек

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 10:12
забава
А куди потрапляють данні з магазинів та банків про транзакції та ідентифікації тримачів карток? В Мінекономіки чи Мінціфру? Хто цей щасливий власник безцінної бігдати?
Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55
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Написано следующее:
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Оплата карткою:
Назва банку: <название банка чьей картой платились 55 грн.>
Номер картки <первые четыре цифры карты 8 звездочек и последние 4 цифры карты>
Платіжна система MasterCard.
___________[/quote]
Так что кешбек дали все таки за оплату картой,а не "балобонусами"?
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