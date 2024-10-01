Національний кешбек

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THB написав:Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму Сума чека - 55 грн. Сума укр. товарів у чеку - 60 грн. Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
[/quote] Написано следующее: _______________ Оплата карткою: Назва банку: <название банка чьей картой платились 55 грн.> Номер картки <первые четыре цифры карты 8 звездочек и последние 4 цифры карты> Платіжна система MasterCard. ___________[/quote] Так что кешбек дали все таки за оплату картой,а не "балобонусами"?
THB еще раз ликбез специально для вас - я писал дословно:
WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.
Далее я привел пример именно такой частичной оплаты. Напоминаю мой кейс сумма чека - 55 гривен но украинских товаров в чеке на 60 грн. Путем не сложных вычислений очевидно что если чек на 55 грн. (который и платился картой) но товаров на 60 грн. то 5 грн. оплачено как-то по другому. Я писал что это сильпо, а там как раз есть программа балобонусов - то есть очевидно частично товар был оплачен был не деньгами, а балобонусами. То есть еще раз 55 грн. деньгами с карты и 5 грн. балобонусами. В итоге по чеку начислен национальный кэшбек на сумму 6 грн. - то есть и на ту сумму что оплачена картой и на ту сумму что оплачена балобонусами. Теперь напоминаю с какой вашей фразы начался мой первый пост - это был ваш ответ на вопрос
THB написав:
a77 написав:а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
Вы написали не корректно. Я вас поправил и привел доказательства того, что
WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.
Обсяг нарахованих коштів за програмою «Національний кешбек» становив 23,6 млн грн для 663 тис. зареєстрованих користувачів.
Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, тижнем раніше було зафіксовано 177 тис. учасників програми, яким загалом нараховано 2,9 млн грн.
«Частина банків-партнерів уже налаштували передачу даних про транзакції. Це дало змогу обрахувати та відобразити в Дії кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають», — наводяться в повідомленні слова першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко.
Bobua написав:Чи є вже розвідки як вся ця магія працює?
Купував не раз. Була навіть пляшка молока, що на кришецці хвалилась штрих.кодом програми. Але в ДіЯ є лише один кешбек, де обидва товари в програмі.
В чому хитрість? Якщо є інозем.товар в чеку -- то й всі укр. пролітають?
При разных товарах в чеке - импортных, отечественных не включенных производителем в программу и тех что подпадают под нацкешбек - начислят только за ту часть чека, в котором товары включенные производителем в программу. Причем в Дии будет и сумма чека общая, и сума попадающая под начисление и даже название производителя. А вообще работает пока из рук вон плохо. Сказали же - бета версия. За некий товар мне за покупку от 15 числа начислили еще в воскресенье а за такой же товар в том же магазине 17 числа - еще нет.
Ага...
Ще десь прочитав, що продавці мають бути в “програмі”.
Наразі по форі маю кешбеки, і то через раз. А по файно-маркету -- ні разу...
АТБ и Варус - по одной покупке, и сразу нарисован кэшбэк. В Сильпо почти ежедневно, Сильпо в программе с 9 сентября, и всего одно зачисление 29-го, когда я спросила в ФБ, почему не начисляется кэшбэк. Меня ласково послали звонить 15-45. Сегодня открыла Дию - по нулям, началось новое начисление, старое непонятно куда делось.