Національний кешбек

Додано: Сер 25 вер, 2024 21:12

WallNutPen написав: про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. про- вы погорячились.

THB написав: a77 написав: а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ? а если в магазине(или вообще всю)какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш. Никак не будут,так же как и за кеш.

WallNutPen написав: про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. про- вы погорячились.

еще раз ликбез специально для вас - я писал дословно:Далее я привел пример именно такой частичной оплаты. Напоминаю мой кейс сумма чека - 55 гривен но украинских товаров в чеке на 60 грн. Путем не сложных вычислений очевидно что если чек на 55 грн. (который и платился картой) но товаров на 60 грн. то 5 грн. оплачено как-то по другому. Я писал что это сильпо, а там как раз есть программа балобонусов - то есть очевидно частично товар был оплачен был не деньгами, а балобонусами. То есть еще раз 55 грн. деньгами с карты и 5 грн. балобонусами. В итоге по чеку начислен национальный кэшбек на сумму 6 грн. - то есть и на ту сумму что оплачена картой и на ту сумму что оплачена балобонусами. Теперь напоминаю с какой вашей фразы начался мой первый пост - это был ваш ответ на вопросВы написали не корректно. Я вас поправил и привел доказательства того, чтоЧТД