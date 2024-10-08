Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26
Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05
Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК .
Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21
Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.
Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".
Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями.
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:52
Re: Національний кешбек
Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14
Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.
Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.
Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:52
Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:40
Re: Національний кешбек
Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
Додано: Сер 09 жов, 2024 05:49
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