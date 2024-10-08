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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.8 5 16
ПриватБанк
56%
9
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
1
ПУМБ
6%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
6%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
13%
2
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26

  jabba написав:sens Ну так сказано - бета-версия. Не все магазины присоединились, не все производители свой товар подали. Дальше будет больше магазинов и товаров.


Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05

Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК ;).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21

  WallNutPen написав:Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК ;).

Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.

Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".

Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.

Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:52

Re: Національний кешбек

  sens написав:Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14

  Amethyst написав:
  sens написав:Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.


Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.
Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.

Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:52

Національний кешбек: як підключити та отримувати більше бонусів, ніж пропонує держава
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:40

Re: Національний кешбек

Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 05:49

  Investor_K написав:Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?

0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.
sens
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