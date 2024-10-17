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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 78910 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 4 5 17 ПриватБанк 53% 9 Ощадбанк 0 0 А-банк 6% 1 ПУМБ 6% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 6% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 18% 3 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 12% 2 Всього голосів : 17 Додано: Пон 14 жов, 2024 15:50 Wirująświatła

Повідомлень: 25451 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2413 раз. Подякували: 3373 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17 Михайло Федоров



Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек

Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.



Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.

А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4467 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1014 раз. Подякували: 1984 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41

Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Driver

Повідомлень: 338 З нами з: 13.06.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01 Driver написав: Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?

Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека

В А-банке без открытия и не добавите.

А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты. В А-банке без открытия и не добавите.А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты. ramaz Повідомлень: 662 З нами з: 12.07.17 Подякував: 125 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 11:02 ramaz написав: Driver написав: Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?

Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека

В А-банке без открытия и не добавите.

А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты. В А-банке без открытия и не добавите.А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.

И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет. И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет. jabba

Повідомлень: 5404 З нами з: 18.12.08 Подякував: 361 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 13:03 jabba написав: ramaz написав: Driver написав: Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?

Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека

В А-банке без открытия и не добавите.

А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты. В А-банке без открытия и не добавите.А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.

И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет. И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.

в приложении Сенса или Пумба и не надо добавлять карты других банков. В этих приложениях вы просто даете разрешения соответствующим банкам передавать инфу о транзакциям по конкретным картам. А карты других банков это совсем про друго. Дабы отделить мух от котлет хочу спросить вы точно понимаете как устроена эта система? Потому как по содержанию вашего сообщения похоже что нет. Если вкратце то тут как бы два разных уровня

Первый уровень - наличие хоть одной карты ЗвУ - если не одной не будет - ничего не будет. Карт можно иметь и несколько нескольких банков. Но получить выплату можно лишь на 1 которая будет выбрана в Дие как "матка". Матку можно менять хоть каждый день - это ни на что не влияет - выплата будет на ту которая будет маткой на момент выплаты.

Начисления же в дии будут происходить на все карты тех банков, которые вы "расшарили" тем или иным способом для передачи данных в рамках программы Нак-кэшбек. Это и есть второй уровень. Он по сути мало связан с первым. Разве что ряд банков для "расшаривания" данных карт требует обязательно открыть у них карту ЗвУ. Но как писали выше есть и банки которые дают "расшаривать" и без открыитя ЗвУ, просто выполнив пару тапов в аппке - ПУМБ, Сенс, Ощад... То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК. в приложении Сенса или Пумба и не надо добавлять карты других банков. В этих приложениях вы просто даете разрешения соответствующим банкам передавать инфу о транзакциям по конкретным картам. А карты других банков это совсем про друго. Дабы отделить мух от котлет хочу спросить вы точно понимаете как устроена эта система? Потому как по содержанию вашего сообщения похоже что нет. Если вкратце то тут как бы два разных уровняПервый уровень - наличие хоть одной карты ЗвУ - если не одной не будет - ничего не будет. Карт можно иметь и несколько нескольких банков. Но получить выплату можно лишь на 1 которая будет выбрана в Дие как "матка". Матку можно менять хоть каждый день - это ни на что не влияет - выплата будет на ту которая будет маткой на момент выплаты.Начисления же в дии будут происходить на все карты тех банков, которые вы "расшарили" тем или иным способом для передачи данных в рамках программы Нак-кэшбек. Это и есть второй уровень. Он по сути мало связан с первым. Разве что ряд банков для "расшаривания" данных карт требует обязательно открыть у них карту ЗвУ. Но как писали выше есть и банки которые дают "расшаривать" и без открыитя ЗвУ, просто выполнив пару тапов в аппке - ПУМБ, Сенс, Ощад... То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК. WallNutPen Повідомлень: 1258 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 13:57 Ірина_ написав: Михайло Федоров



Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек

Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.



Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.

А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший



Это было очень интересно. Например, шоколад "Свiточ". Маленькие шоколадки сделаны в Украине (кэшбек начислен), а большие, по 240 грамм, нет (кэшбэка нет). Кремы, на упаковке которых украинским языком написано, что это украинский продукт и изготовитель Ужгород, но штрихкод начинается с 8, показывает, что "Цей товар вироблено не в Украiнi".

Конечно, покупать шоколадки или нет, вопрос не стоит (покупать, конечно!), но как игрушка очень даже хорошо. Это было очень интересно. Например, шоколад "Свiточ". Маленькие шоколадки сделаны в Украине (кэшбек начислен), а большие, по 240 грамм, нет (кэшбэка нет). Кремы, на упаковке которых украинским языком написано, что это украинский продукт и изготовитель Ужгород, но штрихкод начинается с 8, показывает, что "Цей товар вироблено не в Украiнi".Конечно, покупать шоколадки или нет, вопрос не стоит (покупать, конечно!), но как игрушка очень даже хорошо. Hella Повідомлень: 1240 З нами з: 25.08.09 Подякував: 140 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 09:42 WallNutPen написав: То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК. То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК.

Вы точно в этом уверены? А то высказывание про "довольно скоро" выдает матерого теоретика, не имеющего никакой практики в обсуждаемом вопросе. Мне по карте Сенса покупки от 4 сентября в Дии появились "довольно скоро" - аж 5 октября. Покупки от 20 чисел сентября хоть бы в ноябре появились. Вы точно в этом уверены? А то высказывание про "довольно скоро" выдает матерого теоретика, не имеющего никакой практики в обсуждаемом вопросе. Мне по карте Сенса покупки от 4 сентября в Дии появились "довольно скоро" - аж 5 октября. Покупки от 20 чисел сентября хоть бы в ноябре появились. jabba

Повідомлень: 5404 З нами з: 18.12.08 Подякував: 361 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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