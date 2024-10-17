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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:50
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Wirująświatła
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17
Михайло Федоров
Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек
Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.
Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.
А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший
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Ірина_
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
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Driver
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01
Driver написав:
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
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ramaz
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:02
ramaz написав: Driver написав:
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.
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jabba
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:03
jabba написав: ramaz написав: Driver написав:
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.
в приложении Сенса или Пумба и не надо добавлять карты других банков. В этих приложениях вы просто даете разрешения соответствующим банкам передавать инфу о транзакциям по конкретным картам. А карты других банков это совсем про друго. Дабы отделить мух от котлет хочу спросить вы точно понимаете как устроена эта система? Потому как по содержанию вашего сообщения похоже что нет. Если вкратце то тут как бы два разных уровня
Первый уровень - наличие хоть одной карты ЗвУ - если не одной не будет - ничего не будет. Карт можно иметь и несколько нескольких банков. Но получить выплату можно лишь на 1 которая будет выбрана в Дие как "матка". Матку можно менять хоть каждый день - это ни на что не влияет - выплата будет на ту которая будет маткой на момент выплаты.
Начисления же в дии будут происходить на все карты тех банков, которые вы "расшарили" тем или иным способом для передачи данных в рамках программы Нак-кэшбек. Это и есть второй уровень. Он по сути мало связан с первым. Разве что ряд банков для "расшаривания" данных карт требует обязательно открыть у них карту ЗвУ. Но как писали выше есть и банки которые дают "расшаривать" и без открыитя ЗвУ, просто выполнив пару тапов в аппке - ПУМБ, Сенс, Ощад... То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК.
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WallNutPen
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:57
Ірина_ написав:Михайло Федоров
Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек
Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.
Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.
А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший
Это было очень интересно. Например, шоколад "Свiточ". Маленькие шоколадки сделаны в Украине (кэшбек начислен), а большие, по 240 грамм, нет (кэшбэка нет). Кремы, на упаковке которых украинским языком написано, что это украинский продукт и изготовитель Ужгород, но штрихкод начинается с 8, показывает, что "Цей товар вироблено не в Украiнi".
Конечно, покупать шоколадки или нет, вопрос не стоит (покупать, конечно!), но как игрушка очень даже хорошо.
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Hella
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Додано: Чет 17 жов, 2024 09:42
WallNutPen написав:
То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК.
Вы точно в этом уверены? А то высказывание про "довольно скоро" выдает матерого теоретика, не имеющего никакой практики в обсуждаемом вопросе. Мне по карте Сенса покупки от 4 сентября в Дии появились "довольно скоро" - аж 5 октября. Покупки от 20 чисел сентября хоть бы в ноябре появились.
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jabba
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