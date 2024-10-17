Національний кешбек

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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17
Михайло Федоров
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:02
И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.
Додано: Сер 16 жов, 2024 13:03
в приложении Сенса или Пумба и не надо добавлять карты других банков. В этих приложениях вы просто даете разрешения соответствующим банкам передавать инфу о транзакциям по конкретным картам. А карты других банков это совсем про друго. Дабы отделить мух от котлет хочу спросить вы точно понимаете как устроена эта система? Потому как по содержанию вашего сообщения похоже что нет. Если вкратце то тут как бы два разных уровня
Первый уровень - наличие хоть одной карты ЗвУ - если не одной не будет - ничего не будет. Карт можно иметь и несколько нескольких банков. Но получить выплату можно лишь на 1 которая будет выбрана в Дие как "матка". Матку можно менять хоть каждый день - это ни на что не влияет - выплата будет на ту которая будет маткой на момент выплаты.
Начисления же в дии будут происходить на все карты тех банков, которые вы "расшарили" тем или иным способом для передачи данных в рамках программы Нак-кэшбек. Это и есть второй уровень. Он по сути мало связан с первым. Разве что ряд банков для "расшаривания" данных карт требует обязательно открыть у них карту ЗвУ. Но как писали выше есть и банки которые дают "расшаривать" и без открыитя ЗвУ, просто выполнив пару тапов в аппке - ПУМБ, Сенс, Ощад... То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК.
Додано: Сер 16 жов, 2024 13:57
Это было очень интересно. Например, шоколад "Свiточ". Маленькие шоколадки сделаны в Украине (кэшбек начислен), а большие, по 240 грамм, нет (кэшбэка нет). Кремы, на упаковке которых украинским языком написано, что это украинский продукт и изготовитель Ужгород, но штрихкод начинается с 8, показывает, что "Цей товар вироблено не в Украiнi".
Конечно, покупать шоколадки или нет, вопрос не стоит (покупать, конечно!), но как игрушка очень даже хорошо.
Додано: Чет 17 жов, 2024 09:42
Вы точно в этом уверены? А то высказывание про "довольно скоро" выдает матерого теоретика, не имеющего никакой практики в обсуждаемом вопросе. Мне по карте Сенса покупки от 4 сентября в Дии появились "довольно скоро" - аж 5 октября. Покупки от 20 чисел сентября хоть бы в ноябре появились.
Додано: Чет 17 жов, 2024 15:18
Я точно уверен ибо я если хотите в этом вопросе хоть и "теоретик" но "жОстко практикующий" . И могу с уверенностью сказать что продукт НК очень сырой был изначально но потихоньку все налаживается. Далее только факты исключительно на личном опыте:
- покупки начала сентября окэшбечивались "очень не все" - и в Дие стали появляться во второй половине сентября
- покупки второй половины сентября - стали появляться лучше - с 2-3 дневной задержкой
- покупки начала октября - появляются у меня на следующий день вечером - 1 раз даже было в обед.
- в итоге появляются НЕ ВСЕ покупки соответствующие программе. Почему - могу догадываться но достопочтенно не знаю. Но предлагаю смирится с очевидным фактом - окешбечатся по НК не все ваши покупки хотя и штрих-код вроде правильный, и куплен товар в правильной сети и оплата правильной картой, а нацкэш отсутствует и через день, и через 2 и через месяц. Просто предлагаю принять как есть но не парится.
Ну и чтобы совсем развеять ваш необоснованный скепсис о моей теоретичности - я именно так как описал (то есть без открытия карт ЗвУ) давал разрешения на расшаривание своих карт в ПУМБЕ и Сенсе - и по картам обоих банков есть начисления в Дие, а также открывал ЗвУ в Привате, Урксибе и Глобусе - ибо по другому там ничего расшарить нельзя - и тоже начисления в Дие есть. Карты ЗвУ в Дие поначалу переключал ежедневно - на начисления это не влияет от слова никак - сейчас оставил ту карту на которую жду сентябрьскую выплату. То есть все описанное исключительно ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА. Надеюсь после прочтения этого сообщения бестолковые вопросы типа "И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков?" - хоть у кого-то возникать перестанут .
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