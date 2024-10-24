RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Національний кешбек

Національний кешбек
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4 5 17
ПриватБанк
53%
9
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
1
ПУМБ
6%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
6%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
18%
3
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
THB
 
Повідомлень: 974
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54

По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
THB
 
Повідомлень: 974
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.