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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54
По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
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THB
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
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на тему