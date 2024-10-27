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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.1 5 21
ПриватБанк
52%
11
Ощадбанк
0
0
А-банк
5%
1
ПУМБ
5%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
5%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
24%
5
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54

По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:19

Re: Національний кешбек

На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:24

Отримав на приват, оплатив на сайті обленерго (провайдер портмоне) за електроенергію, приват нарахував 10% привіту, як і обіцяв. Як не дивно, все працює.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:31

  chipmunk написав:На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема

Подивиться в кешбеці
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:41

  THB написав:Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.


Меня тоже напугало, перезагрузила телефон, все наладилось :). Похоже, сбой.
А сегодня перечислили на карту банка.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:08

Re: Національний кешбек

Если оформляешь этот кешбек, то реально всё транзакции на картах власть видит?
Dragunov
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:38

  greenozon написав:а можна поцікавитись звідки гроші на цю державну програму, адже в бюджеті на 2024 цих коштів закладено не було
а по підрахункам треба від 3 до 10 мільярдів на рік

За такі програми треба бити з ноги в обличчя. Але ж піпл хаває, всі 73%...
sergey_sryvkin
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