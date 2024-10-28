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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.4 5 22
ПриватБанк
50%
11
Ощадбанк
0
0
А-банк
5%
1
ПУМБ
5%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
5%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
23%
5
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54

По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:19

Re: Національний кешбек

На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:24

Отримав на приват, оплатив на сайті обленерго (провайдер портмоне) за електроенергію, приват нарахував 10% привіту, як і обіцяв. Як не дивно, все працює.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:31

  chipmunk написав:На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема

Подивиться в кешбеці
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:41

  THB написав:Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.


Меня тоже напугало, перезагрузила телефон, все наладилось :). Похоже, сбой.
А сегодня перечислили на карту банка.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:08

Re: Національний кешбек

Если оформляешь этот кешбек, то реально всё транзакции на картах власть видит?
Dragunov
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:38

  greenozon написав:а можна поцікавитись звідки гроші на цю державну програму, адже в бюджеті на 2024 цих коштів закладено не було
а по підрахункам треба від 3 до 10 мільярдів на рік

За такі програми треба бити з ноги в обличчя. Але ж піпл хаває, всі 73%...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:52

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:05

Юлія Свириденко

Українцям вже почали нараховувати перший кешбек за купівлю українських товарів.
Загалом 646 378 людей вже отримали 37,2 млн грн кешбеку за вересень. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися.

Як перевірити чи нарахувався вам кешбек?
🔹 Відкрийте застосунку Дія та перейдіть у розділ «Національний кешбек»;
🔹 У правому віконці ви побачите, що кошти перейшли із розділу «Накопичено» у розділ «Виплачено».
Кошти отримають ті, хто купував українські товари, які є учасниками програми та накопичив у вересні кешбеку більше ніж 2 грн. Ті, хто ще не активував картку для виплат у Дії, мають зробити це зробити. Інакше накопичення ви отримаєте вже в листопаді.
Ірина_
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