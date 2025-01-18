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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:42
Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?
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kindzudza
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:14
kindzudza написав:
Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?
Действует. Выгодней в Глобусе.
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ramzes4
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