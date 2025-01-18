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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.7 5 27
ПриватБанк
48%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
4%
1
ПУМБ
4%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
4%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
26%
7
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
15%
4
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:42

Re: Національний кешбек

Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?
kindzudza
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:14

  kindzudza написав:Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?

Действует. Выгодней в Глобусе.
ramzes4
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