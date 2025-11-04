|
Національний кешбек
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:00
Де виплати за березень?
Investor_K
Повідомлень: 10929
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:42
Ще не прийшли? Дивно
Boundless
Повідомлень: 2327
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:18
"В обробці"...
Ferlakur
Повідомлень: 4451
З нами з: 14.10.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 324 раз.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:10
Виплатили за березень тіки шо
Ferlakur
Повідомлень: 4451
З нами з: 14.10.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 324 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5208
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 2062 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:23
Кешбек за август до сих пор в обработке. Кешбек за сентябрь вообще потерялся без следов. За октябрь, как водится, обещают до конца ноября, но надеяться ли?...
ЯНаФоруме
Повідомлень: 131
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:58
Великий Інвестор в автрській темі задає це саме запитання
Investor_K
Повідомлень: 10929
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
