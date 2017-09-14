RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:38

Цікаво

Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html
fler
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А в стране ситуация с похищениями людей наверно хуже чему в Колумбии была на пике войны с наркокартелями
Вот в Сальвадоре тогда же судя по одноимённому фильму Оливера Стоуна как раз было так, как сейчас у нас
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:11

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов

шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві

Хітова історія сьогоднішнього дня на гілці.
Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.
Ой+
