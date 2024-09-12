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Більшість мереж АЗС продовжують
приховувати прибутки

Більшість мереж АЗС продовжують приховувати прибутки
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:59

Більшість мереж АЗС продовжують приховувати прибутки

Сергій Куюн

Свіжі офіційні дані за ІІ квартал поточного року показують, що серед найбільших 10 мереж АЗС за кількістю станцій прибуток мають лише півтори мережі.
Так, ОККО має 20% станцій та 32% продажів серед ТОП-10, а сплатила 82% податку на прибуток та 53% всіх податків від загальної сплати найбільшими компаніями. Сумарно вони завжди були першими, а у ІІ кв. 2024 стали лідерами абсолютно у всіх дисциплінах – ПДВ, ПнП, ПДФО, ЄСВ.
Ще 14% ПнП сплатив WOG.
Решта 8 мереж з понад 1000 АЗС мужньо розділили між собою 3% ПнП.
БРСМ – 13% у продажах й 0,7% у сплаті податку на прибуток та 3,2% у загальній сплаті податків. 3 (три) копійки ПнП з літра!
Навіть більше БРСМ з літра заплатили МОТТО й VST (4 й 3 коп./л ПнП відповідно). Втрьох вони «очолили» податковий антирейтинг ІІ кварталу.

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