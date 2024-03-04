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В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2024 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців. Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.
Дивися повний текст В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних черг
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R2
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:31
Вирішити ніяк. Тільки скасувати як явище
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Faceless
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:32
приближенные будут получать на 6-10 бесплатных квартир от государства, лично знаю такие примеры
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Примат
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:44
Faceless написав:
Вирішити ніяк. Тільки скасувати як явище
Пропозицію підтримую
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:04
А людина яка живе в селі,може стать на чергу квартири в столиці?
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sklarslav
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:42
Треба скасувати то як пережиток совка, бо це просто крадіжка бюджету, бо квартири дадуть своїм.
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o_volvachev
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