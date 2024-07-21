Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків.
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Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
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Додано: Чет 19 вер, 2024 16:35
Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
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Дивися повний текст
Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Додано: Чет 19 вер, 2024 17:13
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