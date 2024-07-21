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Рада схвалила закон про
приватизацію держбанків

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:35

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків.

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Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків.

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Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Десь заплакав Ігор Валерійович К.
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