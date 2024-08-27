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Українці повинні платити за
обслуговування труб — експерт

Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:56

Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні платити за обслуговування труб, навіть якщо не використовують опалення у батареях. Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно.

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Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:56

За останній час доходи нашей держави зменшилися. Після того як ми запровадили податок на воздух, ви стали менше дихати! Ми обурені! Мовча-а-а-ати!!! (с)
salvydas
 
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