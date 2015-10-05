ЛАД написав:Світ змінюється.
Но то, что вы написали, было всегда.
Просто, когда был один игрок явно сильнее остальных и стоило ему косо посмотреть, все команды выполнялись, непосвящённым казалось, что существует сила Права. Но она всегда обеспечивалась правом Силы. В конце концов это самое Право тоже было установлено Победителями для согласования их интересов.В общем, верно.Тількі у власні сили.
Но всегда есть кто-то сильнее, когда власних сил не хватает. Что делать - необходимо искать союзников и надеяться, что они помогут. Не всегда получается.Что вы предлагаете?Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити.
Воевать вечно?Нужна.Я прошу прощения, может мне отсюда и не так видно, но пуйлу не только Донбасс нужен. Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0 без Украины.
Но не обязательно в составе РФ (хотя, конечно, ему хотелось бы). Но мог бы удовлетвориться дружественной Украиной, как до сих пор удовлетворяется дружественной Беларусью.Почему "СРАЗУ"?ЛЮБОЙ мир с пуйлом - это всего лишь пауза перед следующей войной. И будет опять вторжение, в результате которого СРАЗУ будет захвачено много территорий.
И опять - что вы предлагаете? Воевать вечно?Не буду обсуждать, кто именно не давал. Там был и ленд-лиз, которым Байден не воспользовался.А Украине не очень-то давали нападать.
Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию.
Но "не давали достаточно оружия" и "не давали нападать" это разные вещи. Вы сами выше написали, что никому нельзя доверять, надо иметь своё оружие и промышленность, которую его производит. Кто нам доктор?Не говорят.А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.
Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.
Они уже все спланировали и поделили.
Я понимаю, что вы ярый антитрампист, но до этого Байден тоже много чего не давал.
Если "всё украдено до нас", то они могли давно прекратить военную и финансовую помощь.
Или даже не начинать. Ограничиться выражением "возмущения и сочувствия" и "решительными" резолюциями ООН.
Пришлось бы "воевать лопатами". Надеюсь, вы не сомневаетесь, чем бы это закончилось.Расскажите эти подробности. Наверное, это не военные секреты.Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента.Основной - один.Но для меня только один виновник основной виновник этого.
Но хватает и неосновных.
Если бы перед войной реакция Запада была более чёткой и жёсткой, возможно, Путин и не решился бы.
Если бы не наши крики "подалі від Москви", открыто антироссийская политика, записи в Конституцию стремления в НАТО...
В НАТО стремиться было можно и нужно. Но для этого надо было проводить тихую кропотливую работу, а не бросаться с шашками наголо на танки. Толку с этой записи, если в НАТО нас принимать явно не хотят. Такой опытный политик как Порошенко не мог этого не знать и н понимать. Для чего это нужно было? Он проводил чётко конфронтационную политику. Зачем и почему когда-нибудь историки объяснят.
Грубейшей ошибкой было АТО. Тоже непростительной для опытного политика. Мы вели себя так, как будто не РФ, а мы ядерная держава с огромными запасами ЯО и средств доставки, и как будто у нас превосходство в силе и ресурсах. Или хотя бы равенство.
