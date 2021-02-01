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Кабмін скоротив терміни явки
військовозобов’язаного за...

Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:19

Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із 14 до 7−10 днів.

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Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:19

громадяни не мають обовязку ддотримуватись постанов кму. постанови кму це для органів державної виконавчої влади. громадяни керуються законами і конституцією
khortvladimir
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із 14 до 7−10 днів.

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Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів


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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:07

  khortvladimir написав:громадяни не мають обовязку ддотримуватись постанов кму. постанови кму це для органів державної виконавчої влади. громадяни керуються законами і конституцією

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