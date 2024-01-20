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Електрокари стикаються з
критичними поломками у три рази...

Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:25

Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази...

Пропонуємо до обговорення:
Однією з основних переваг електромобілів є знижені вимоги до обслуговування порівняно з традиційними авто з двигунами внутрішнього згоряння: немає потреби в заміні оливи, менше бруду і рухомих деталей. Однак електромобілі — це по суті великі комп’ютери на колесах, а коли комп’ютери були зовсім безпроблемними?

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Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази частіше, ніж автомобілі з ДВЗ
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:25

Демагогія. Туфта якась. Цифри даже не сумнівні, а з якоїсь невідомої хмари чи забору стягнуті.

Яке опитування? Коли проводилось? Що за статистика від школяра наведена тут?

Це як оптитувати власників провідних телефонів про проблеми з інтернетом у них на телефоні. Проблем нема, бо інтернет не використовується. А ось у власників айфонів бувають проблеми з цим. Автор робе висновок, що айфон фуфло. Бінго. )))
buratinyo
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