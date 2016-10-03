Увага! Небезпечно для автобусних туристів. Відгук

Додано: Пон 07 жов, 2024 11:06

Їздив з Аккорд-тур Львів до Парижу - Нюрнбергу - Страссбургу. Написав їм відгук.



З першої хвилини початку туру, ще у Львові, керівник безпідставно, без вагомих причин, зчинила скандал, який перенісся на всю групу. Замість професійних якостей керівника і коректної поведінки, група отримала відверте хамство, знущання, спроби залякування, погрози до людей літнього віку, удвічі старших від неї, які незгодні були мовчки терпіти її нахабну і хамську поведінку. З невеликими перервами скандал тривав до останнього дня. Дякую вашій агенції за зіпсовану відпустку, зіпсований настрій, які я отримав за свої власні кошти. Як заявила ця керівниця, її поведінка це нова політика компанії і повністю відповідає новим нормам та інструкціям, тож тому всіх, кому це не подобається вона може висадити з автобуса посеред дороги. В останній день ми вже почули від неї матюки. Це був апогей цього турне!



Саме тому я змушений буду написати велику статтю про це моє турне, про нову політику цієї агенції, про її кадри, про рівень їхньої професійної підготовки, щоб мої знайомі, друзі, друзі друзів і просто всі мої читачі ніколи не наражались на такі ситуації, коли за свої гроші їм псують відпустку і настрій. Ніколи більше не буду зв'язуватись з цією агенцією



PS.

Часу на піти у магазини купити їжу не вистачало, весь час скаженим галопом.

Їхній розрахунок часу хибний і задеклароване: "без нічних переїздів" це дезінформація. НЕ ведіться на гарну рекламу!!!