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Увага! Небезпечно для автобусних туристів. Відгук
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:44
Шановні учасники форуму, попередження!!!.
Маю чим поділитись. Їздив у відпустку з Аккорд-тур Львів. Спаскудили всім відпочинок. З першої хвилини початку туру, ще у Львові, керівник Алла Пащенко, безпідставно, без вагомих причин, зчинила скандал, який перенісся на всю групу. Замість професійних якостей керівника і коректної поведінки, група отримала відверте хамство, знущання, спроби залякування, погрози до людей літнього віку, удвічі старших від неї, які незгодні були мовчки терпіти її нахабну і хамську поведінку. З невеликими перервами скандал тривав до останнього дня. Дякую вашій агенції за зіпсовану відпустку, зіпсований настрій, які я отримав за свої власні кошти. Як заявила Алла Пащенко, її поведінка це нова політика компанії і повністю відповідає новим нормам та інструкціям, тож тому всіх, кому це не подобається вона може висадити з автобуса посеред дороги. В останній день ми вже почули від неї матюки. Це був апогей цього турне!
Саме тому я змушений буду написати велику статтю про це моє турне, про нову політику вашої агенції, про її кадри, про рівень їхньої професійної підготовки, щоб мої знайомі, друзі, друзі друзів і просто всі мої читачі ніколи не наражались на такі ситуації, коли за свої гроші їм псують відпустку і настрій. Ніколи більше не буду зв'язуватись з вашим агенцією
PS.
Розрахунок часу хибний і задеклароване: "без нічних переїздів" це дезінформація. Майте це на увазі і не ведіться на гарну рекламу.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:06
Їздив з Аккорд-тур Львів до Парижу - Нюрнбергу - Страссбургу. Написав їм відгук.
З першої хвилини початку туру, ще у Львові, керівник безпідставно, без вагомих причин, зчинила скандал, який перенісся на всю групу. Замість професійних якостей керівника і коректної поведінки, група отримала відверте хамство, знущання, спроби залякування, погрози до людей літнього віку, удвічі старших від неї, які незгодні були мовчки терпіти її нахабну і хамську поведінку. З невеликими перервами скандал тривав до останнього дня. Дякую вашій агенції за зіпсовану відпустку, зіпсований настрій, які я отримав за свої власні кошти. Як заявила ця керівниця, її поведінка це нова політика компанії і повністю відповідає новим нормам та інструкціям, тож тому всіх, кому це не подобається вона може висадити з автобуса посеред дороги. В останній день ми вже почули від неї матюки. Це був апогей цього турне!
Саме тому я змушений буду написати велику статтю про це моє турне, про нову політику цієї агенції, про її кадри, про рівень їхньої професійної підготовки, щоб мої знайомі, друзі, друзі друзів і просто всі мої читачі ніколи не наражались на такі ситуації, коли за свої гроші їм псують відпустку і настрій. Ніколи більше не буду зв'язуватись з цією агенцією
PS.
Часу на піти у магазини купити їжу не вистачало, весь час скаженим галопом.
Їхній розрахунок часу хибний і задеклароване: "без нічних переїздів" це дезінформація. НЕ ведіться на гарну рекламу!!!
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:07
Малоінформативно
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:32
Згоден. Що саме не так?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:51
У Аккорда саме цей тур, спланований відверто погано, гід профан не знає маршруту, не знає локацій, що є з додаткових послуг, та елементарного сервісу, водії аналогічно, декілька разів навіть пропускали повороти, з плануванням санітарних зупинок, та на поїсти, також біда-біда. В містах водії часто порушують правила зупинок, в деяких містах, група бігом вибігала\забігала в автобус тому, що посадка\висадка відбувалась з порушенням правил. Нічні переїзди, також були, це коли автобус приїздить до готелю о третій четвертій ночі.
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_Mykola_
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Додано: Вів 05 лис, 2024 13:28
Чем беднее тур - тем больше нищих ездит, а требования у них будто оплатили 10штук баксов. Обычно такие туры стоят 300-400 евро и что народ хочет видеть? Какая стоимость, такой и сервис.
Хотя кому и как?. Отправляли школьников в Париж- Краков, то все просто в восторге. Отправляли людей 60-70, очень много претензий, что им руку не подали выходя из автобуса или типа платные дополн. экскурсии и стоят дорого, аж по 10 евро. Или в номере не по 1- 2 чел, а и по три бывает. Да и гостиницы обычно 2*, а хотят за эту стоимость 5*
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:01
Игорь Алексеевич написав:
Чем беднее тур - тем больше нищих ездит, а требования у них будто оплатили 10штук баксов. Обычно такие туры стоят 300-400 евро и что народ хочет видеть? Какая стоимость, такой и сервис.
Хотя кому и как?. Отправляли школьников в Париж- Краков, то все просто в восторге. Отправляли людей 60-70, очень много претензий, что им руку не подали выходя из автобуса или типа платные дополн. экскурсии и стоят дорого, аж по 10 евро. Или в номере не по 1- 2 чел, а и по три бывает. Да и гостиницы обычно 2*, а хотят за эту стоимость 5*
Навіть "бідні" тури, якщо нормальна організація + толкові гід та водії, то тур проходить прогнозовано і нормально. Але це, не про такий випадок.
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