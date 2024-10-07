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Як фінтех-проєкту знайти свою нішу та не загубитися
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 07 жов, 2024 13:52
Український фінансовий сектор вважається одним із найзручніших, найтехнологічніших та найконкурентніших у Європі.
Чи залишає це місце для створення нових цікавих проєктів?
Розбираємося на прикладі створення платіжного сервісу FinPay.Історія створення платіжного сервісу FinPay
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Ірина_
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