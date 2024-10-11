12,7 мільйона гривень на відновлення бізнесу — запустили 2-й сезон освітньо-стипендіальної програми «Міцність»
Тисячі підприємців із прифронтових та деокупованих територій втратили бізнес внаслідок війни. Щоб допомогти українцям повернутися до власної справи, запускаємо другий сезон освітньо-стипендіальної програми «Міцність».
Перший сезон показав класний результат — 74 учасники прокачали навички в менеджменті та маркетингу, а ще 20 отримали 2+ млн гривень фінансової підтримки.
Учасники другого сезону безоплатно отримають: — 3 освітні модулі з маркетингу, цифровізації та масштабування. Навчаться ефективніше долати виклики ринку, оптимізовувати роботу та отримувати більший прибуток; — психологічну підтримку та менторський супровід; — можливість отримати стипендії на розвиток бізнесу. Загальний фонд — 12,7+ мільйона гривень.
Програма «Міцність 2» доступна для підприємців з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Долучайтеся до другого сезону «Міцності», відновлюйте свій бізнес, реалізовуйте нові ідеї та отримуйте стипендії для масштабування — https://www.micnist.com/