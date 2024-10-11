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Програма «Міцність»

Програма «Міцність»
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:43

Програма «Міцність»

Михайло Федоров

12,7 мільйона гривень на відновлення бізнесу — запустили 2-й сезон освітньо-стипендіальної програми «Міцність»

Тисячі підприємців із прифронтових та деокупованих територій втратили бізнес внаслідок війни. Щоб допомогти українцям повернутися до власної справи, запускаємо другий сезон освітньо-стипендіальної програми «Міцність».

Перший сезон показав класний результат — 74 учасники прокачали навички в менеджменті та маркетингу, а ще 20 отримали 2+ млн гривень фінансової підтримки.

Учасники другого сезону безоплатно отримають:
— 3 освітні модулі з маркетингу, цифровізації та масштабування. Навчаться ефективніше долати виклики ринку, оптимізовувати роботу та отримувати більший прибуток;
— психологічну підтримку та менторський супровід;
— можливість отримати стипендії на розвиток бізнесу. Загальний фонд — 12,7+ мільйона гривень.

Програма «Міцність 2» доступна для підприємців з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Долучайтеся до другого сезону «Міцності», відновлюйте свій бізнес, реалізовуйте нові ідеї та отримуйте стипендії для масштабування — https://www.micnist.com/
Ірина_
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