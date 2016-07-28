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Продаж ОВДП

Продаж ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:40

Продаж ОВДП

Якщо в портфелі є ОВДП з погашенням від 25 до 28 року, які доцільніше на даний момент продати?
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:01

  кеннек написав:Якщо в портфелі є ОВДП з погашенням від 25 до 28 року, які доцільніше на даний момент продати?


-чи критично для вас втрата профіта, або навіть -5-10% от вкладених грошей (тобто
яку частку власних накопичень ви інвестували в ОВДП)?

що буде з гривнею в майбутньому залижить від багатьох аспектів:

1) хто стане наступним президентом США (від цього залежить на яку допомогу Україна
може разраховувати)
2) Обсяги допомоги , чи будуть скорочуватись?
Як повідомило Мінреінтеграції з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабного вторгнення, тобто від 24 лютого 2022 року, Україна загалом отримала міжнародної допомоги на суму в майже 170 млрд євро.

Це загальна сума, яка містить як, власне, суто військову підтримку (40% від загального обсягу), так і фінансову допомогу, яка становить половину обсягу фінансування. Решта – близько 10% – це гуманітарна складова.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/dopomoga-ukraini-2023#headline_4
3) коли закінчиться війна?

якщо вирішити продавати, то краще після отримання купона (а не за тиждень до того)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:14

Re: Продаж ОВДП

А якщо порівнювати ОВДП з однаковим терміном погашення але з різними купонними виплатами, наприклад 10 і 18%, які доцільніше продати?
кеннек
 
Повідомлень: 141
З нами з: 21.04.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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