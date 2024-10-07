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Finance.ua: Банк розірвав
відносини з клієнтом: коли це...

Finance.ua: Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:23

Finance.ua: Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це...

Пропонуємо до обговорення:
Детальне пояснення, як діяти в цій ситуації
Останнім часом на сторінках фінансових інтернет-форумів з'явилося багато повідомлень, що той чи інший банк розірвав ділові відносини з клієнтом. Що це означає і коли відбувається? Як повинен поводитися клієнт у подібній ситуації? Finance.ua детально вивчили кілька реальних ситуацій, і ось що нам вдалося дізнатися.

Дивися повний текст Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це можливо і що робити
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:23

Декілька українських банків заклали в Договір комплексного банківського обслуговування фізосіб (ДКБО) комісію, яка стягується з клієнтів у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку, у розмірі 30%.

Про які банки йдеться ? Я закрию в них всі свої рахунки зазделегідь = якнайскоріше
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:29

  yama написав:Декілька українських банків заклали в Договір комплексного банківського обслуговування фізосіб (ДКБО) комісію, яка стягується з клієнтів у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку, у розмірі 30%.

Про які банки йдеться ? Я закрию в них всі свої рахунки зазделегідь = якнайскоріше

А-Банк та Юнекс, і, здається, Південний, але можу помилятись
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:30

M-Audio як це перевірити ? Я якраз хотів через а банк прогнати 100 тис в міс :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35

  yama написав:M-Audio як це перевірити ? Я якраз хотів через а банк прогнати 100 тис в міс :(

Скчайте з сайту умови банківського обслуговування, і найдіть там відповідний пункт. Він зовсім не секретний. Ну або в тему цього банка на форумі загляньте, там і прямі цитати були десь. Одночасно багато цікавого про цей банк дізнаєтесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35

Re: Finance.ua: Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це.

3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.

А банк = П…си :evil: :evil: :twisted:

Чи вбереже мене від цього відсутність своїх коштів ? Але тоді сенс якщо там не можна трмати свої гроші , виходить тільки кредитною лінією користуватися
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:47

  yama написав:3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.

А банк = П…си :evil: :evil: :twisted:

Чи вбереже мене від цього відсутність своїх коштів ? Але тоді сенс якщо там не можна трмати свої гроші , виходить тільки кредитною лінією користуватися

Якщо вона є.
Але навіть тут, я можу уявити і таку ситуацію, що банк не зараховує на рахунок, і направляє "на перевірку" кошти, що надійшли для погашення кредитної заборгованості, а термін тим часом спливає.
Але таке поки що гіпотетично, саме з такою ситуацією, здається, ніхто ще не зтикався.
А ось наступне і справді було зовсім недавно: банк заблокував кредитку з боргом. Відповідно, перекази на неї просто не працюють, і навіть подивитись суму боргу не можна. Людина двічі їздила до відділення, щоб внести суму на погашення. Щоправда, закінчилось успішно. Я б такого не став робити, переказав би суму приблизно переказом, отримав би повернення, і чекав би на цікаву дискусію з банком хто кому що винен.
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