|
|
|
Finance.ua: Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:23
Пропонуємо до обговорення:
Детальне пояснення, як діяти в цій ситуації
Останнім часом на сторінках фінансових інтернет-форумів з'явилося багато повідомлень, що той чи інший банк розірвав ділові відносини з клієнтом. Що це означає і коли відбувається? Як повинен поводитися клієнт у подібній ситуації? Finance.ua детально вивчили кілька реальних ситуацій, і ось що нам вдалося дізнатися.
Дивися повний текст Банк розірвав відносини з клієнтом: коли це можливо і що робити
-
D2
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:23
Декілька українських банків заклали в Договір комплексного банківського обслуговування фізосіб (ДКБО) комісію, яка стягується з клієнтів у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку, у розмірі 30%.
Про які банки йдеться ? Я закрию в них всі свої рахунки зазделегідь = якнайскоріше
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9069 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:29
yama написав:
Декілька українських банків заклали в Договір комплексного банківського обслуговування фізосіб (ДКБО) комісію, яка стягується з клієнтів у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку, у розмірі 30%.
Про які банки йдеться ? Я закрию в них всі свої рахунки зазделегідь = якнайскоріше
А-Банк та Юнекс, і, здається, Південний, але можу помилятись
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3224
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:30
M-Audio
як це перевірити ? Я якраз хотів через а банк прогнати 100 тис в міс
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9069 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35
yama написав:M-Audio
як це перевірити ? Я якраз хотів через а банк прогнати 100 тис в міс
Скчайте з сайту умови банківського обслуговування, і найдіть там відповідний пункт. Він зовсім не секретний. Ну або в тему цього банка на форумі загляньте, там і прямі цитати були десь. Одночасно багато цікавого про цей банк дізнаєтесь.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3224
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
А банк = П…си
Чи вбереже мене від цього відсутність своїх коштів ? Але тоді сенс якщо там не можна трмати свої гроші , виходить тільки кредитною лінією користуватися
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9069 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:47
yama написав:
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
А банк = П…си
Чи вбереже мене від цього відсутність своїх коштів ? Але тоді сенс якщо там не можна трмати свої гроші , виходить тільки кредитною лінією користуватися
Якщо вона є.
Але навіть тут, я можу уявити і таку ситуацію, що банк не зараховує на рахунок, і направляє "на перевірку" кошти, що надійшли для погашення кредитної заборгованості, а термін тим часом спливає.
Але таке поки що гіпотетично, саме з такою ситуацією, здається, ніхто ще не зтикався.
А ось наступне і справді було зовсім недавно: банк заблокував кредитку з боргом. Відповідно, перекази на неї просто не працюють, і навіть подивитись суму боргу не можна. Людина двічі їздила до відділення, щоб внести суму на погашення. Щоправда, закінчилось успішно. Я б такого не став робити, переказав би суму приблизно переказом, отримав би повернення, і чекав би на цікаву дискусію з банком хто кому що винен.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3224
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2024 14:02
yama Ізібанк, А-банк, Південний беруть комісію при розриві ділових відносин із коштів, яка виплачується із заблокованих рахунків.
Важливі нюанси! Спочатку покривається вся кредитна заборгованість, а за переказ коштів в інший банк береться комісія. Можна спробувати виводити кошти на іншого клієнта в цьому ж банку)
-
Webracer
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 02.09.12
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|