robоta.uа інтегрувала шеринг освітніх документів

Михайло Федоров
Створюйте резюме на robоta.uа швидше та зручніше з Дією — кілька кліків, і дані про освіту з’являються у CV. Завдяки інтеграції з Дією не потрібно вручну вводити назву університету чи спеціальність, усе підтягнеться за секунди. Для цього потрібно мати освітні документи у застосунку та Дія.Підпис.
Ще один плюс у тому, що у резюме ваша освіта буде мати позначку Дії, це підтвердить, що вона верифікована і підтягнулася з реєстру.
Інтеграція rоbota.uа з Дією — це крутий результат спільної роботи бізнесу та команди впровадження Дії.
Команда Дії постійно на звʼязку з дійсними та потенційними партнерами. Допомагає бізнесам та установам забути про ксерокопії документів, підписання від руки, а ще — боротись зі спекулянтами.
Більше 15 000 державних установ та компаній впровадили перевірку цифрових документів за штрих-кодом/QR-кодом, отримання копій документів через Дію та Дія.Підпис у власних бізнес-процесах.
З Дією вже працює Укрзалізниця, monobank, театр Франка, AUTО.RIА. А тепер — і платформа для пошуку роботи robоta.uа.