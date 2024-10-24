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robоta.uа інтегрувала
шеринг освітніх документів

robоta.uа інтегрувала шеринг освітніх документів
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:42

robоta.uа інтегрувала шеринг освітніх документів

Михайло Федоров

Створюйте резюме на robоta.uа швидше та зручніше з Дією — кілька кліків, і дані про освіту з’являються у CV. Завдяки інтеграції з Дією не потрібно вручну вводити назву університету чи спеціальність, усе підтягнеться за секунди. Для цього потрібно мати освітні документи у застосунку та Дія.Підпис.

Ще один плюс у тому, що у резюме ваша освіта буде мати позначку Дії, це підтвердить, що вона верифікована і підтягнулася з реєстру.
Інтеграція rоbota.uа з Дією — це крутий результат спільної роботи бізнесу та команди впровадження Дії.

Команда Дії постійно на звʼязку з дійсними та потенційними партнерами. Допомагає бізнесам та установам забути про ксерокопії документів, підписання від руки, а ще — боротись зі спекулянтами.

Більше 15 000 державних установ та компаній впровадили перевірку цифрових документів за штрих-кодом/QR-кодом, отримання копій документів через Дію та Дія.Підпис у власних бізнес-процесах.

З Дією вже працює Укрзалізниця, monobank, театр Франка, AUTО.RIА. А тепер — і платформа для пошуку роботи robоta.uа.
Ірина_
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