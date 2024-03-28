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У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2024 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек», це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме
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Додано: Пон 28 жов, 2024 13:51
Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до такої щедрості від держави? Поділіться, будь ласка, в коментарях
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Ірина_
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Додано: Пон 28 жов, 2024 13:52
Ірина_ написав:Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до такої щедрості від держави? Поділіться, будь ласка, в коментарях
Як до марнотратсва і популізму
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Додано: Сер 30 жов, 2024 12:33
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Ірина_
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