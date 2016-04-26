Наша нова рубрика "Ти диви NEWS" - новини, на які ми заслуговуємо.
У першому випуску поговоримо про обіцянки Президента для бізнесу, шахрайські кредитні схеми, підвищення цін на електроенергію та результати Чорної п'ятниці
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:19
Допомога від Зеленського для бізнесу, нові правила ПДР, шахр
Наша нова рубрика "Ти диви NEWS" - новини, на які ми заслуговуємо.
У першому випуску поговоримо про обіцянки Президента для бізнесу, шахрайські кредитні схеми, підвищення цін на електроенергію та результати Чорної п'ятниці
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