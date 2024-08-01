У сервісі «Резерв+» розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.
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У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2024 15:48
У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто...
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У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим
Додано: Вів 05 лис, 2024 15:48
На одній сторінці відразу міліон новин, супер не зручно. Не зручно на стільки, що вирішив написати про це. За апдейтр резерв+ сподіваюсь що це не пусті обіцянки і нарешті викатять апдейт, хз що там можна так довго робити, я б рекомендував їм найняти хоча б пару фахівців нормальних.
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