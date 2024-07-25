Фонд гарантування нагадав українцям, як він гарантує права вкладників та захищає заощадження українців.
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Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:43
Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
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Дивися повний текст
Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:43
Це ті неадеквати, що продають в окупованому Селидово нежитлове приміщення за 4,5млн грн?
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