|
|
|
Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2024 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала -$1,394 млрд
Дивися повний текст Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100183
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 09:55
Чиста купівля валюти склала $1,394 млрд... перевершивши показник листопада 2012 року — тоді було куплено $1,523 млрд.
В когось з математикою не дуже
-
tester308619
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.11.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 17:21
Цікаво інше: попит зростає, ЗВР на 6% в міс падають, а валюта дешевшає, при чому не тільки євро відносно долара та гривні. А й інші валюти до гривні дешевшають. Щось тут не так, або ми напередодні "грандіозного шухеру".
-
sensei
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 03.01.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|