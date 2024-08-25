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monobank вийшов на ринок
корму для котів (фото)

monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:02

monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
monobank зробив свій власний корм для котів.

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monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:02

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Шановні читачі, а Ви б купили корм для котів від банку?
Як вважаєте, це рекламний хід чи серйозна спроба зайняти нову нішу?
Ірина_
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