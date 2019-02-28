RSS
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:43

Re: Курси валют у Києві

скажите, в Киеве обменки сейчас практикуют обмен EUR-USD, USD-EUR напрямую?
пару лет назад обошел около 5 обменок, все предлагали только через гривну.
Возможно знаете где сейчас обменять напрямую - сообщите
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:04

  alexfromdn написав:скажите, в Киеве обменки сейчас практикуют обмен EUR-USD, USD-EUR напрямую?
пару лет назад обошел около 5 обменок, все предлагали только через гривну.
Возможно знаете где сейчас обменять напрямую - сообщите

у вас принципиальная позиция обменять напрямую? по форексу вам однозначно напрямую никто не обменяет. почему бы просто не найти выгодные курсы и не обменять?
USD-EUR например сейчас посмотрел: форекс 1,19, если обменивать в обменке средней через грн получается 1,1925 +-
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:08

clash
да вот только что тоже на калькуляторе прикинул, через грн норм выходит
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:25

Re: Курси валют у Києві

Тільки обіцяють норм майбутнє https://dduvs.com/money/gryvnya-zmicznylasya-nbu-onovyv-oficzijnyj-kurs-valyut-na-ponedilok/
