скажите, в Киеве обменки сейчас практикуют обмен EUR-USD, USD-EUR напрямую?
пару лет назад обошел около 5 обменок, все предлагали только через гривну.
Возможно знаете где сейчас обменять напрямую - сообщите
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:43
Re: Курси валют у Києві
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:04
у вас принципиальная позиция обменять напрямую? по форексу вам однозначно напрямую никто не обменяет. почему бы просто не найти выгодные курсы и не обменять?
USD-EUR например сейчас посмотрел: форекс 1,19, если обменивать в обменке средней через грн получается 1,1925 +-
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:08
clash
да вот только что тоже на калькуляторе прикинул, через грн норм выходит
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:25
Re: Курси валют у Києві
Тільки обіцяють норм майбутнє
