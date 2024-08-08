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Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб...
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоби відстежувати їх рух по місту в режимі реального часу, розказало КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у відповідь «Хмарочосу».
Дивися повний текст Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух
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R2
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12
Маєчня - трекери можна зробити обов'язковою вимогою до приватних перевізників
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linkov_panels
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:14
Так зробіть наявність трекеру вимогою для перевізників як у деяких інших містах. Не стільки той трекер коштує щоб реально вплинути на собівартість проїзду.
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kvadik_wot
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:22
kvadik_wot написав:Так зробіть наявність трекеру вимогою для перевізників як у деяких інших містах. Не стільки той трекер коштує щоб реально вплинути на собівартість проїзду.
вже було, потім водії по жпс вираховували, хто де з колег-конкурентіа і випереджали їх, в кінці-кінців познімали той жпс
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GALeon
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