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Яке майбутнє у криптовалют — думки експертів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо ти лише став на шлях інвестування в криптовалюти? Який вигляд матиме надалі її використання? На ці та інші питання намагалися знайти відповіді експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки».
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:35
такое же как у дирижаблей. Смысл любой валюты в гарантиях эмитента. Даже в расписке от алкаша больше гарантий, чем у крипты.
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