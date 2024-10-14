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Уряд затвердив дату початку
виплати «тисячі Зеленського»

Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:17

Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки»: кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

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Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:17

а я когда то с тысячи Вити и Юли смеялся..
так тогда можно было норм скупится на эти деньги
А сейчас 10 пачек сигарет
stokoz
 
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