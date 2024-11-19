RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Осторожно - мошенники
окрасили и сидят в засаде

Осторожно - мошенники окрасили и сидят в засаде
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:32

Осторожно - мошенники окрасили и сидят в засаде

Вопрос к знатокам. К открытому банковскому депозиту была выдана карта.Скорее всего эта карта попала в руки к возможным мошенникам, кроме того, возмозные мошенники завладели финансовым номером. Карточный счет, к которому была выдана карта абсолютно пустой, первая копейка на счету, к которому подвязана карта возможно упадет на этот счет не раньше, чем через 9 месяцев. Но видимо моя параноя рулит и подсказывает мне, что надо 1) перевыпустить карту и 2) сменить финансовый номер. Но дополнительно я хотел бы узнать - параноя ли это - поэтому спрашиваю: - возможно ли мне каким то образом узнать - регистрировали ли мошенники интернет банкинг от моего имени?
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 991
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.