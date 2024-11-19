Осторожно - мошенники окрасили и сидят в засаде

Додано: Вів 19 лис, 2024 14:32
Вопрос к знатокам. К открытому банковскому депозиту была выдана карта.Скорее всего эта карта попала в руки к возможным мошенникам, кроме того, возмозные мошенники завладели финансовым номером. Карточный счет, к которому была выдана карта абсолютно пустой, первая копейка на счету, к которому подвязана карта возможно упадет на этот счет не раньше, чем через 9 месяцев. Но видимо моя параноя рулит и подсказывает мне, что надо 1) перевыпустить карту и 2) сменить финансовый номер. Но дополнительно я хотел бы узнать - параноя ли это - поэтому спрашиваю: - возможно ли мне каким то образом узнать - регистрировали ли мошенники интернет банкинг от моего имени?