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Додано: Вів 19 лис, 2024 14:32
Осторожно - мошенники окрасили и сидят в засаде
Вопрос к знатокам. К открытому банковскому депозиту была выдана карта.Скорее всего эта карта попала в руки к возможным мошенникам, кроме того, возмозные мошенники завладели финансовым номером. Карточный счет, к которому была выдана карта абсолютно пустой, первая копейка на счету, к которому подвязана карта возможно упадет на этот счет не раньше, чем через 9 месяцев. Но видимо моя параноя рулит и подсказывает мне, что надо 1) перевыпустить карту и 2) сменить финансовый номер. Но дополнительно я хотел бы узнать - параноя ли это - поэтому спрашиваю: - возможно ли мне каким то образом узнать - регистрировали ли мошенники интернет банкинг от моего имени?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:00
Re: Осторожно - мошенники окрасили и сидят в засаде
и вот я открыл тему, которая ноикого не заинтересиовала, а я все же узнал, что о параное думать еще рано, все у мошенников хорошо получалось, но их настроение я попортил - моя перестраховка оказалась в этом случае не лишней. вот написал я тему надеясь на понимание со стороны других участников - не дождался....но пока я решал свой вопрос я попутно видел лица тех у кого мошенники отняли деньги и немалые. А меня в очередной раз пронесло.
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