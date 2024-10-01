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У Кабміні назвали умову для
відкриття авіасполучення в...

У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:03

У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.

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У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:04

Не цікаво що там триндит черговий кулеба, важливо що про це скаже IKAO.
salvydas
 
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