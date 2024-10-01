Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.
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У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:03
У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в...
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Дивися повний текст
У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні
Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:04
Не цікаво що там триндит черговий кулеба, важливо що про це скаже IKAO.
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