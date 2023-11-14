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Зручність порталу: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:52

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

Faceless написав:
la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.

Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:55

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

la9 написав:
Faceless написав:
la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.

Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...


Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:15

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

Faceless написав:
la9 написав:
Faceless написав:[quote="la9"]Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.

Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...


Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?[/quote]В настройках додаткаЗображення
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:17

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

la9 написав:
Faceless написав:
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?
В настройках додаткаЗображення

Так, Unred handling. Ні, не пробував навіть вмикати, бо були сумніви, що воно має на увазі під "видалити", бо ж моєму випадку реально видалити може :). Судячи з усього, це в них теж не працює...
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2023 19:46

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

В Mozilla Firefox перестали отображаться иконки сайта finance.ua в закладках

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Версия Firefox - 117 & 118

Под Google Chrome - всё норм
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:32

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

Підкажіть, як підписатися на (майже) щоденну розсилку дайджесту новин дня українською від finance.ua на ел.пошту?
Бо від розсилки російською відписався, а як підписатися українською - не знаю.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:36

Sinica
Добрий вечір, шановний користувач.
Після другої новини у скролі.
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З повагою, Ірина
Ірина_
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