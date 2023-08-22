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Будівництво Подільського мосту
зі збитками у 3,5 млн...

Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:31

Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн гривень: заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

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Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн грн: посадовець отримав підозру через завищення вартості робіт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:31

тю, чиновник прекрасно знає як складається смета на роботи. невдобно, що її можна перевірити коли міст - он він перед тобою, але також відомо, що всім на це по-барабану.
от, наприклад, мені подобається перераховувати вартість будівництва естакад, доріг в автомобілі представницького класу, якими можна сплошняком заставити ці побудовані об*єкти. Іноді мерседеси потрібно ставити більш ніж одним шаром...
agmkv70
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