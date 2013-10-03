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Як розрахуватися карткою Пакунок
малюка в інтернет-магазинах

Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:59

Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах

Пропонуємо до обговорення:
Кожна українська родина, у якій народилася дитина, отримує від держави Пакунок малюка.

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Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:59

В магазині Ярослав відмовили при розрахунку Картою Пакунок малюка.
lesya_skotarenko7
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