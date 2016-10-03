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В Україні планують запустити електронну гривню:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Із запровадженням в Україні електронної гривні платежі будуть швидшими та дешевшими, також це може сприяти зменшенню цін через відсутність витрат на банківське обслуговування.
Дивися повний текст В Україні планують запустити електронну гривню: економіст розповів про наслідки
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