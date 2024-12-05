Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?

❓ Як заробляти на криптовалютах, вчасно реагуючи на зміни й управляючи ризиками? Усі нюанси розповість інвестиційний експерт Михайло Серюга під час воркшопу від Академії Мінфін
Про що поговоримо:
✔️ Як змінюється ринок криптовалют під впливом регуляцій, інституційних інвестицій і нових технологій.
✔️ Чи чекати нових рекордних позначок від Біткоїна та Ефіріума у 2025 році.
✔️ Як штучний інтелект і DeFi формують нову реальність криптовалют.
✔️ Інвестиційні стратегії: як планувати та управляти ризиками
📅 КОЛИ: 12 грудня, онлайн в Zoom (буде запис)
⌚️ ТРИВАЛІСТЬ: 1,5-2 год.
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