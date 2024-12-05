RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Чого чекати
криптоінвесторам у 2025-му?

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:14

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?

Крипторинок розвивається і стає усе більш регульованим. А нові технології відкривають ширший горизонт для інвесторів.

❓ Як заробляти на криптовалютах, вчасно реагуючи на зміни й управляючи ризиками? Усі нюанси розповість інвестиційний експерт Михайло Серюга під час воркшопу від Академії Мінфін
Зображення

Про що поговоримо:

✔️ Як змінюється ринок криптовалют під впливом регуляцій, інституційних інвестицій і нових технологій.
✔️ Чи чекати нових рекордних позначок від Біткоїна та Ефіріума у 2025 році.
✔️ Як штучний інтелект і DeFi формують нову реальність криптовалют.
✔️ Інвестиційні стратегії: як планувати та управляти ризиками

📅 КОЛИ: 12 грудня, онлайн в Zoom (буде запис)
⌚️ ТРИВАЛІСТЬ: 1,5-2 год.

🎟 Зафіксуй для себе EarlyBird Price. Реєструйся на воркшоп
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4417)
05.12.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.