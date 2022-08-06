|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:20
претоr написав: akurt написав:
Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?
Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?
Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.
Додано: Сер 29 жов, 2025 19:25
gonchik74 написав: претоr написав: akurt написав:
Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?
Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?
Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.
Буду вдячний за уточнення, як саме, маніпулюючи незначними сумами, можливо здійснити купівлю або продаж нерухомості. З практичного досвіду — починаючи вже з чотиризначних сум — необхідність доводити, що "не верблюд" у ЄС є вкрай нерідкісним явищем, особливо при переказах між різними країнами. Ваш досвід — протилежний?
Додано: Чет 30 жов, 2025 04:49
Якщо ваші кошти лежать на рахунку за кордоном, то оплатити ними купівлю нерухомості або інших коштовних речей не є проблемою. Я лише зазначив, що краще додатково перестрахуватись і шестизначні суми одним платежем не перераховувати.
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:54
претоr написав: Бетон написав:
напевно, доведеться продавати квартиру в польщі. єдину квартиру, яку я знайшов в моєму ЖК, без меблів коштує 814 тисяч
Підкажіть, як в такому випадку виглядатиме оподаткування в Україні цого закордонного доходу, від прожаду польскої квартири? Бо ж у нас податок на всю суму, а не на різницю між купівлею і продажем, тож це мінус 18% + 5% від всієї суми?
Доброго. Щось мені підказує, що вертітиму я нашу податкову на осі шпинделя з пісенькою ворожою мовою: и уносит меня три белых коня
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:57
претоr написав: претоr написав: akurt написав:
Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?
Щодо необхідності... Чи не може виникнути ситуація, коли при переказі значної суми від продажу нерухомості (наприклад у третю країну), банк, бачачи український паспорт, запитає про підтвердження сплати податків не лише в Польщі, а й в Україні — як країні податкового резидентства? Чи хтось стикався з подібним?
Якщо не будете привертати до себе увагу розміром суми, то все буде добре. Краще дробити суму, ніж потім доводити що ти не верблюд.
Буду вдячний за уточнення, як саме, маніпулюючи незначними сумами, можливо здійснити купівлю або продаж нерухомості. З практичного досвіду — починаючи вже з чотиризначних сум — необхідність доводити, що "не верблюд" у ЄС є вкрай нерідкісним явищем, особливо при переказах між різними країнами. Ваш досвід — протилежний?
Я питав в польского нотаріуса, в банку. Вони теж сказали, що вертіли українську податкову на шпинделі
Головне, щоб в ЄС податки сплачені
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:47
Бетон написав:
Головне, щоб в ЄС податки сплачені
Мабуть, у такому випадку необхідною умовою є наявність кількох рахунків у закордонних банках, які не можуть бути закриті з ініціативи банку через недостатній зв’язок із країною (зміну адреси, завершення трудового контракту чи посвідки на проживання тощо).
Можливо, шановне панство підкаже приклади таких банків (окрім необанків), що залишаються лояльними до нерезидентів.
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:27
претоr
Аліор банк Польща
На сайті офіційно задекларовано , що українцям без Песела відкривають рахунок
По факту в Кракові продинамили, в Перемишлі відкрили.
