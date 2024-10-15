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Обмін податковою інформацією:
держава вже отримала дані...

Обмін податковою інформацією: держава вже отримала дані...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:46

Обмін податковою інформацією: держава вже отримала дані...

Пропонуємо до обговорення:
Україна вже почала отримувати інформацію про закордонні рахунки своїх громадян у межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації.

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Обмін податковою інформацією: держава вже отримала дані про закордонні рахунки українців — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:46

хто ці украінці?
leonidm
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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